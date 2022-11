Compartir

A veces los procesos terminan, y así se despide el legendario futbolista, Gerard Piqué del Barca, “No es un adiós, es un hasta luego”, club que lo vio nacer, crecer y ahora se retira.

Con mucho entusiasmo y los ojos llorosos, el futbolista del Barcelona se dirigió desde el césped a los aficionados azulgranas y prometió que «en un futuro» volverá al club.

Este sábado disputó su último partido en el Spotify Camp Nou y dio una vuelta de honor. Sus compañeros no lo dejaron en ningún momento, y al mejor estilo despidieron a uno de ellos.

El central catalán señaló, en su discurso, que “Era el momento de darnos espacio, un poco de aire, y estoy convencido de que en un futuro volveré a estar aquí”.

Por un momento, tuvo que parar su discurso por la emoción, «En la vida, cuando te haces mayor, te das cuenta de que amar a veces es irse».

Para finalizar, el central barcelonés esbozó una idea que anunciaba su retirada: «Esto no es un adiós, ya me fui con 17 años y regresé. Mi abuelo me hizo socio el día que nací. Nací aquí y moriré aquí. ¡Visca el Barça, siempre!».

Luego de estas palabras, el central se retrató acompañado por su familia en el banquillo del Barcelona antes de dar unos toques en el tapete verde del Camp Nou con sus hijos.

