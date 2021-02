Despiden a Gina Carano de “The Mandalorian” por sus comentarios de redes sociales de comparar a EEUU con nazismo.



La actriz compartió en las redes sociales comentarios, donde comparó a los Republicanos de Estados Unidos con los judíos durante el Holocausto; lo cual no pasó desapercibido y tuvo sus consecuencias.

Un portavoz de la compañía explicó a través de un comunicado que la empresa prescindió de “Gina Carano ha dejado de estar empleada en Lucasfilm y no hay planes de que lo vuelva a estar en el futuro”.

Sigue leyendo: Ex esposa de Gilberto Correa, Diana Núñez emitió un comunicado

Carano escribió en las redes sociales que “Los judíos eran apaleados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos, incluso los niños. Como la historia ha sido editada, mucha gente no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis podían atrapar a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿Cómo es esto diferente a odiar a alguien por sus ideas políticas?”.

today on gina carano please shut the fuck up you goyish bitch pic.twitter.com/xZJ6uc3Yni

— n 💫 ceo of bottom han solo (@skyswalkerleia) February 10, 2021