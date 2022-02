Compartir

El Fiscal General de la República Tarek William Saab dio a conocer la noche del domingo que quedaron Detenidos tres funcionarios por intento de vender fusiles. Las armas estaban ocultas en una estación de la Policía Nacional Bolivariana en Cabudare estado Lara.

Dijo Saab que el Ministerio Público imputará a estos tres funcionarios por los delitos de Terrorismo, Tráfico de armas de guerra y Asociación para Delinquir: y se solicitará la medida preventiva privativa de libertad.

Estos quedaron identificados como Ismail Abdel Lionariz Ex Fiscal Auxiliar 21 Falcón, Gabriel Rodríguez Reyes Ex Comisionado PNB; además de Francisco Ramón Freites ex Oficial PNB: quienes pretendían comercializar tres fusiles.

Desde 2017 ha dicho el Fiscal Saab que el Ministerio Público no tendrá contemplaciones con los funcionarios que caigan en hechos de corrupción. Desde hace ya varios años ha existido una depuración total en el organismo.

Las investigaciones de los hechos delictivos dentro de las instituciones públicas se mantienen activas; todo por el bien de la justicia. Se espera esta semana más investigaciones en torno a la operación Mano de Hierro; además de la lucha que hay contra las mafias de la gasolina.

