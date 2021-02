La futbolista venezolana Deyna Castellanos causó revuelo en las redes sociales tras publicar una fotografía con una mujer, lo que generó una gran controversia en cuanto a su orientación sexual.

Tanto en su cuenta de Twitter como en Instagram, la ariete de la Vinotinto subió la imagen en que cual se encontraba en compañía de otra chica junto con la frase: «El secreto de la felicidad es la libertad; el secreto de la libertad es el coraje».

Los comentarios por parte de sus fanáticos no tardaron en llegar tras la foto de Deyna Castellanos que causó revuelo. Mientras que algunos expresaron su apoyo ante su presunta nueva situación sentimental , otros mostraron su rechazo e incluso la llenaron de insultos.

The secret of happiness is freedom, the secret of freedom is courage 😊 pic.twitter.com/0u7rcXSp4f

— Deyna Castellanos (@deynac18) February 19, 2021