El dirigente chavista Diosdado Cabello en Caracas habló; desde su programa con El Mazo Dando habló sobre la detención del tío de Juan Guaidó. Destacó que van a abrir una averiguación contra; TAP la aerolínea que trajo a Guaidó de vuelta a Venezuela.

Habló además sobre que el tío de Guaidó; Juan José Márquez traía sustancias explosivas en capsulas de perfume. Y dijo además Diosdado Cabello en Caracas que ellos van a llevar el caso; hasta las últimas consecuencias.

Además explicó el presidente de la ANC que se va a abrir; las averiguaciones pertinentes del caso. Ya que el dirigente opositor no estaba en la lista de pasajeros; dijo que la averiguación está abierta.

Diosdado Cabello en Caracas “no somos pendejos”

Habló además sobre el traslado del embajador de Portugal; a Maiquetía para recibir a Juan Guaidó. Resaltó sin embargo que mucha gente sabe que esas vacaciones; de Juan Guaidó y a la familia fueron pagadas por Estados Unidos.

Dijo Diosdado Cabello en Caracas que el tío de Juan Guaidó traía unas linternas tácticas. Estas tenían sustancias químicas de naturaleza explosiva. Comentó además que el chaleco antibalas; estaba a nombre del conocido JJ Rendón.

“Los portugueses creen que nosotros somos pendejos; los dueños de la aerolínea creen que nosotros somos pendejos. Su embajador fue para allá (y) nosotros tenemos; que calarnos esa porque nosotros somos tercermundistas”.

Alabó el trabajo hecho por trabajadores de Conviasa

Desde su programa con el Mazo Dando; Diosdado Cabello desde Caracas alabó el trabajo hecho por los trabajadores de Conviasa. Estimó que donde vaya Juan Guaidó hay que recibirlo; de esa manera.

Explicó que el tío de Juan Guaidó no sale y no sale de donde está detenido. “Ahora ¿Qué hacemos? ¿Es el tío de ‘Juanito Alimaña’. En referencia a Guaidó- y hay que soltarlo? No, no. Una y mil veces no, y de aquí para adelante no”, añadió.

