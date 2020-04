El presidente de la ANC Diosdado Cabello instó a no comprar productos de Empresas Polar. En su programa con El Mazo Dando dijo que Lorenzo Mendoza solo quiere que le compren cerveza. Destacó que en su casa no se comprará nada que diga Polar.

Este miércoles en la noche Diosdado Cabello instó a que los venezolanos no adquieran productor de Polar. El exmilitar resaltó que Lorenzo Mendoza ya sabía el problema que había. Y que muchos de sus trabajadores tenían coronavirus.

“Yo por lo menos y en mi casa no vamos a comprar nada que diga Empresas Polar, nada nada. Que si no le compramos su cerveza, él no va a seguir produciendo alimentos”. Dijo en su acostumbrado programa.

Diosdado Cabello instó a comprar pero…

Una vez más el nombre de Lorenzo Mendoza sale a relucir en los programas oficialistas. El empresario desde la era de Hugo Chávez ha sido blanco de críticas. Ahora lo critican por supuestamente esconder casos de coronavirus en la empresa.

(VIDEO) Diosdado Cabello insta a no comprar más productos de Empresas Polar en respuesta a video de Lorenzo Mendoza insinuando que, si no le permiten vender cerveza, no podrá vender más comida. Sospecha que, cuando Mendoza grabó el video, ya sabía que tenía empleados con Covid-19 pic.twitter.com/75wZo3O5g5 — Luigino Bracci Roa (@lubrio) April 16, 2020

A todo esto Diosdado Cabello instó a no obtener nada de esa empresa ni a apoyar a Mendoza. Aunque no lo dijo resaltó que volverá a comprar productos Polar cuando “tatatattatatatatata”. Es decir cuando esta pase a manos de otros dueños.

Calificó como un viejo cuento el decir que los infectados eran de empresas allegadas. Hasta ahora no se sabe si a esta empresa de alimentos le harán averiguaciones. Polar emitió un comunicado donde afirmó que los casos era de empresas allegadas.

Problemas en plena cuarentena

No es de ahora que voceros del gobierno insten a no comprar nada de Empresas Polar. Desde mucho antes de 2002 la empresa ha sido objeto de críticas. Diosdado Cabello instó a no comprar nada de esos productos.

Hasta ahora en ambos comunicados que se han emitido desde Polar. Lorenzo Mendoza ha sido criticado aparte por los precios de dichos productos. Hasta ahora se mantiene un franco debate en redes sociales sobre Polar.

