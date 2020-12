Así respondió Diosdado a las «amenazas» de llevarlo ante la CPI

En una actividad política en el estado Bolívar (sur), el pasado lunes, Diosdado Cabello Rondón primer vicepresidente del PSUV, en tono de broma encomendó a las mujeres no dar de comer a quien no vote el domingo 6 de diciembre. Minutos antes expresó que las féminas, con su disciplina y planificación, son la gran garantía de victoria en esta nueva cita electoral. Sin embargo, lo previsible pasó: medios y personas en redes sociales tergiversaron el comentario minutos más tarde estaba montado un fake de Diosdado: ‘el que no vote no tendrá el Clap’. Horas más tarde, ese mismo día, Diosdado aclaró y dijo: «los escuálidos si hablan paja».

Diosdado respondió a Delsa Solórzano

En su programa televisivo de «Con el Mazo Dando» volvió a referirse con respecto al caso, luego de leer en voz alta un titular de El Universal que reza lo siguiente: «Remitirán a la Corte Penal Internacional declaraciones de Cabello: someter a una población al hambre es un crimen de exterminio». Ese título recoge declaraciones de la opositora Delsa Solórzano, «que tiene tiempo pidiendo sanciones, bloqueo e invasiones contra el país».

¿Delsa tiene tiempo que no come?

«Lo dice ella porque yo en Bolívar dije algo como que las mujeres son las que mandan y se ponen frente de esta batalla. Usted se para tempranito, dije, y toca la diana y el que no vote no come. Todos entendieron eso. Yo nunca hablé de Clap ni de alimentos, yo hablé de comer y todos saben de qué hablé (…) A menos que tenga tiempo que usted no come».

El funcionario de Gobierno aseguró acerca de ese fake en su contra que «el pueblo entendió» su expresión. «Yo tengo una manera de comunicarme con el pueblo, ustedes no entiende al pueblo», agregó.

Para culminar, le comentó a Solórzano que si realmente se propone ir hasta la Corte Penal Internacional (CPI) a denunciarle, «le dirán de ridícula para abajo». También, donde la derecha suele tomarse fotos para decir que está en la CPI, realmente es un lugar que está a unos 20 kilómetros de las verdaderas oficinas del organismo. Otro fake.

Vanessa Neumann abandonó el barco de Guaidó

El dirigente revolucionario también leyó en la cartelera informativa del espacio un titular referido a la «renuncia» de Vanessa Neumann, quien hace dos días se apartó públicamente de Juan Guaidó.

«Vanessa Neumann renuncia a su cargo en Reino Unido y tilda la gestión de Guaidó como trágica. Esta es la embajadora que nombró Juanito Alimaña en Reino Unido, la misma que prometió entregar toda la Guayana a Inglaterra, y el oro nuestro», apuntó sobre el mismo fake.

«Ahora dice que el futuro de Juanito Alimaña es incierto en la dirigencia de la oposición venezolana. Para que vean cómo se mueven los intereses, el barco se está hundiendo y saltan las ratas, pero usted está saltando a destiempo. Yo no sé si usted es venezolana, pero usted aquí en este país tiene cuentas con la justicia».

Luego, al mostrar una fotografía en la que se ve a Neumann junto a Lilian Tintori, esposa del prófugo de la justicia Leopoldo López, dijo con picardía: «No se queje porque si esté alguien en el medio, la corriente llega». El comentario viene porque, coincidencialmente, mandatario o dirigente político que se haya fotografiado junto a Tintori se ve obligado a renunciar por presión popular, o pierde elecciones, o va preso o le aplican juicio político.

6D: oportunidad histórica

Cabello reiteró que el 6D será una «oportunidad histórica que tiene nuestro pueblo de seguir avanzando en revolución. No la vamos a dejar pasar, diremos presente como siempre lo hemos hecho».

«Aquí en Monagas vamos por todos los diputados y diputadas, no le comamos chantaje a nadie. Yelitze (Santaella) vamos a mover hasta las piedras para que la gente vaya a votar y la derecha que chille», encomendó como primer vicepresidente de la tolda de gobierno.

Para culminar indicó que siente un «gran orgullo de militar en la Revolución Bolivariana». Aseguró que es «un soldado de esta revolución y veo la cara de los sueños en los niños».

