Diosdado Cabello habló de Juanes y el concierto suspendido en Caracas, en su programa “Con el Mazo Dando” se refirió al tema. Comentó que si de verdad no venía era por lo que el había indicado en programas anteriores.

Ya el segundo al mando del PSUV había comentado que el cantante era un inmoral y que lo único que le interesaba era el dinero. «¿En verdad fue por mi culpa que no vino?», dijo el dirigente de la tolda roja.

Comentó que la Derecha es experta en manipulación en torno a lo que él había dicho del cantante colombiano. El compositor de 50 años dijo habló hace unos años acerca de Venezuela y el gobierno de Maduro.

«Me voy a poner triste, yo dije que lo iba a recibir en el aeropuerto para decirle ‘tú si eres inmoral’, ahora quien amenazó a Venezuela fue él; pero la derecha es experta en manipular»; comentó Cabello en su programa del miércoles.

Ya el dirigente político había dicho que iba a mandar a los “patriotas cooperantes” para ver quiénes iban a estar en dicha presentación. Para muchos esto pudo afectar la venta de entradas aunque la empresa encargada dijo que no fue así.

Diosdado Cabello y Juanes y el dilema

Cabello dijo que él no tenía nada que ver con la cancelación del concierto. «Sobre que él no haya querido venir, dicen que las entradas no se estaban vendiendo. Yo hasta compré mi camarita para la zona vip, solo para ver, entonces no fue por culpa mía».

Recalcó que el no tiene nada que ver con eso y estimó que el cantante es la “nada”. «Yo no tengo nada en contra de Juanes, él es la nada. Ahora sí tengo en contra de los que amenazan al país, ese señor atacó este país, sirvió de mampara para una invasión a nuestro país. Repito, él suspendió, no tengo nada que ver con eso.

Ya las personas que habían comprado las entradas le están devolviendo el dinero. Mientras el cantante no ha dicho nada al respecto.

