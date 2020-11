En su primer discurso como presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden aseguró que se encargará de unir a una población dividida.

El candidato demócrata agradeció la noche de este sábado a los estadounidenses por su «victoria convincente», que le permitió a él y a su compañera de fórmula, Kamala Harris, llegar a la Casa Blanca durante los próximos cuatro años.

«No me volveré el presidente que divida, sino el que una. Nuestros oponentes no son nuestros enemigos, sino estadounidenses. Nos entregaron una victoria clara, convincente, ganamos con el mayor número de votos jamás emitido, 74 millones de personas confiaron en mí. Prometo unir y no dividir, no ver estados rojos o azules, sino sólo EEUU», expresó Biden.