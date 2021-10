Los Dodgers de Los Ángeles forzaron a un sexto juego en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, al vapulear este jueves a Bravos de Atlanta 11 carreras por dos.

Luego de solamente anotar 11 rayitas en los cuatro primeros encuentros de la Serie, los actuales campeones de las Grandes Ligas se destaparon con 17 imparables para regresar la Serie a Atlanta; donde buscarán convertirse en el primer equipo en la historia de la MLB en remontar por segundo año consecutivo un 3-1 en contra.

La ofensiva de los Dodgers estuvo liderada por Chris Taylor, quien bateó de 5-4 con tres cuadrangulares y seis carreras remolcadas.

AND HE'LL DO IT AGAIN. pic.twitter.com/knMCY31tMY

