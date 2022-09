Compartir

El precio del dólar paralelo hoy 28 de septiembre es esperado por muchos en Venezuela. En sus cotizaciones tanto a las nueve de la mañana como a la una de la tarde. Hoy a las nueve de la mañana: 8,42.

Mientras que el Banco Central de Venezuela actualizó el valor de la divisa la cual se encuentra en un costo de 8,14 bolívares digitales. El euro, otra de las monedas internacionales que está en Venezuela se cotiza en 7,84.

En un valor de 85 dólares con 9 centavos se ubicó el precio del petróleo. Costo hasta ahora muy criticado en todo el mundo y el cual de verdad no tiene aquellos repuntes de antes; hasta ahora se mantiene menos de 100 dólares.

El petro en Venezuela se encuentra en más de 484 bolívares, muchas personas se siguen interesando en el mercado de las criptomonedas. Pero a juicio de los especialistas es un circulo muy reducido los que conocen de estas.

Dólar paralelo hoy 28 de septiembre y el dólar

No sabemos cuántas versiones tienes ya el valor del dólar paralelo el cual no es el oficial. No es ya la página del dólar paralelo ya que ahora circula otro costo el cual llaman dólar buhonero; qué a nuestro juicio complica el juego económico.

Todos sabemos que el valor para las transacciones es el dólar del Banco Central de Venezuela; no es el dólar buhonero y tampoco el dólar paralelo. Todo eso daña más el juego de la economía en Venezuela.

Es hora de poner un coto a esa situación y tanto mayoristas, como compradores tienen que pagar en el costo del Banco Central de Venezuela. Dicho valor es el que da el mismo ente financiero nacional a diario.

