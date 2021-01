Por Jaime Macías Guillén:

Donde manda capitán no manda marinero, Es un dicho popular, que tiene una gran carga de sabiduría. Pero que en el equipo Magallanes aún no han comprendido. Otra vez ocurre que el alto mando naviero permite que un “motín” de marineros.

Esta vez según fuentes fueron los lanzadores se impusieron a la disciplina del capitán (manager). Solo en un beisbol improvisado se ven casos como que se cambie a un estratega que clasificó a Magallanes con marca positiva. Recordemos el dicho Donde manda capitán no debe mandar marinero.

Además estaba dominando la semifinal ante un favorito, solo porque algunos preferían estar en la arena costera; que en la de un estadio y en una práctica, de allí la debacle del Magallanes.

El resultado de esta falta de autoridad (ya decía el Libertador: “El poder es para ejercerlo”; por parte de los que tienen el mando del equipo. Sin duda se vio una improvisación estratégica en los últimos cuatro encuentros de Magallanes.

Los managers no son caprichos, los managers son necesarios para bien o para mal; esa es una de las diferencias entre beisbol profesional y beisbol caimanero. Se perdió una gran oportunidad, parodiando a La Guaira, podemos decir: Este era el año… de Magallanes..!

Ya hablando de otra cosa que no es Magallanes, Me comentaba un amigo ligado al deporte; que él no entendía como un gobierno que le gusta meterse en todo; no lo hacía con las instalaciones deportivas abandonadas por la empresa privada.

Tocó el ejemplo del emblemático Complejo Deportivo Firestone; cuyo deterioro se ha convertido en un clamor para la comunidad deportiva que pide su recuperación. Unos cuantos peloteros de Magallanes salieron de esas instalaciones.

Seguimos con las incoherencias que no son de Magallanes. ¿Dónde puede estar más “seguro” contra la pandemia un niño; encerrado en un cine con cientos de personas o en un campo; cancha de beisbol, futbol, básquet solo con sus compañeros de práctica?.

Gracias a Noticias24Carabobo por este espacio para el deporte; hablar de beisbol, Magallanes y otras cosas… Seguimos en contacto por el twitter @maciasjaime

