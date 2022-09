Compartir

El efecto de Mercurio Retrógrado afecta a todos y varias de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana. Empezando por el amor, comunicaciones, dinero, planes, entre otros;pero ante esto puedes tomar algunas recomendaciones.

No nombrarlo, en primer lugar evita nombrar tanto el nombre del planeta, y prepara planes para que no te afecte. Esta es una técnica nueva, tienes que estar preparado para evitar lo que trae. En otras palabras no hacerlo importante en torno a tu vida.

En primer lugar evita endeudarte y evita pedir dinero prestado, económicamente y a nivel mundial el mundo está afectado. Todos queremos ganar dinero pero no todos tenemos la fórmula para hacerlo. Es por ello que debes evitar deudas.

Evita hacer gastos innecesarios, es importante ver que en nuestro país, Venezuela ganarte un dólar cuesta. Emplea ese dinero que ganes en lo más importante, recuerda que el dinero es energía; y la energía debes administrarla.

Se flexible con la pareja, si tienes pareja, amigos trata de que ser flexible y no tan irracional, eso debes evitarlo. Que la comunicación sea fluida, que tengan espacio los dos y administren bien el dinero.

Efecto de Mercurio Retrógrado

Aunque no lo creas el efecto de este también engloba algunas cosas de la casa. Empezando por los bombillos, cuidado con los bajones de luz, todo eso entra en Mercurio. Sobre todo ten cuidado con tu celular.

Mercurio y su efecto va contra los negocios y planes, cuidado con esto. Ten en cuenta que en esos tiempos no debes aventurarte en negocios, e inversiones. Como te dijimos antes cada dólar cuenta en esta etapa.

Cuidado con el carro, hay muchas travesuras que Mercurio hace en estos tiempos empezando por el carro, computadoras; celulares entre otros. Mantén siempre el carro vigilado para que funcione bien.

