El caso de Debanhi Escobar sigue siendo una de las noticias que más acapara espacio a la prensa del continente. Esta vez rindió declaraciones el taxista, el cual se llevó a la joven de la fiesta donde compartía con las amigas.

Lo sucedido sigue siendo muy extraño debido a como se ha desarrollado en los últimos días. Mañana jueves la joven mexicana tiene una semana que apareció muerta en una cisterna abandonada; en la carretera de Monterrey.

Juan David Cuéllar destacó que el no asesinó a la muchacha y que las amigas no le dieron la dirección para llevarla; resaltó que la misma joven fue la que decidió bajarse del taxi y por ello el le tomó la última foto.

El papá de la joven acusó a Cuéllar de ser el culpable, pero no hay pruebas que lo incriminen en el hecho. La policía abrió las investigaciones del abominable caso que ha sido uno de los más sonados en toda América.

“Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento en que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere… (ellas) pasan en otro carro”; dijo el taxista en una entrevista exclusiva para el medio Info7.

Caso de Debanhi Escobar

Las declaraciones del hombre que en principio no había dado la cara han complicado las investigaciones. Destacó que la muchacha le dijo que sus amigas eran malas por dejarla sola; como él no sabía donde la iba a llevar.

Muchos han acusado a Cuéllar del hecho y el mismo salió en su defensa, muchas personas lo señalaron del asesinato. Hasta ahora no hay una pista concreta de quien es el autor del macabro crimen.

La muchacha quedó en la vía solitaria y el taxista se encargó de tomar la foto; la cual se hizo viral en las redes sociales. En México piden más respeto y leyes más fuertes para proteger a las mujeres.

