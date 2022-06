Compartir

Gerardo veía a través de su ventana en uno de los edificios de La Trigaleña; el juego nocturno inició de la nada, había internet y la imagen de una mujer en Facebook apareció de casualidad; cabellos rizados amarillos, ojos claros y le mandó la solicitud de amistad; la cual no dudó en aceptar.

Así empezó el chateo con Roxy la cual le pareció simpática y joven, “caramba soy afortunada en ser amiga de un ingeniero”; le dijo la mujer a través de la red social de la “F azul”; Gerardo tenía todos sus datos en la descripción de las redes.

Empezaron las preguntas básicas, donde vives, que haces y Gerardo poco a poco iba hablando de su vida… así fueron las noches pasando entre ambos; y mientras el ingeniero le decía a su esposa que tenía que trabajar hasta tarde; estaba como un libro abierto ante una desconocida.

“Tremenda belleza esta muchacha, no sabe cómo me está gustando esto”, decía Gerardo. El intercambio de fotos intimas comenzó… y el ingeniero enviaba fotos y más fotos. “Después nos vemos, vamos a conocernos más así”; le decía la supuesta mujer en la red social, ante la insistencia de Gerardo de verse. Le escribía por el Facebook.. ¿y tu número de teléfono no me lo vas a dar?… «todavía no, pero dame el tuyo», decía ella.

“Me gustan los hombres así como tú con experiencia y estás como para mi”; leía el ingeniero. Su familia no sospechaba nada, cada quien estaba en su mundo, sus dos hijas y Carolina su esposa. “Mi amor no te acuerdes tan tarde”, le decía su esposa.

El juego nocturno y la misteriosa llamada

Su celular repica y un hombre le dice… “ah caramba a ti te gustan las mujeres jóvenes verdad”… Su corazón comenzó a latir rápidamente ¿quién habla?. Mira Gerardito, ingenierito tenemos tus foticos papá ¿cómo vamos a hacer?; y trancaron la llamada.

Esa noche no durmió y de hecho, durante varias semanas no lo volvieron a llamar y no había actividad desde hace días en el Facebook de Roxy. Unos días después vio en los portales de noticias que un joven tenía cuentas falsas para extorsionar a los hombres. “Ricardo robaba las fotos de bellas jóvenes para hacer caer a los hombres en cuentas falsas y luego extorsionarlos”. “Al joven se le decomisaron cerca de 223 fotos de varios hombres de todo el país”; dijo un vocero de las autoridades.

