Eran los meses de invierno de 2021, El Monstruo del Degredo estaba cansado de estar en casa; junto a los familiares aunque sin saberlo era un peligro inminente. Tanto para los integrantes de la casa como para el mismo.

El Degredo queda a dos horas de Sanare y a cuatro de Barquisimeto pero se conoce ahora por el crimen sucedido el año pasado. Un hombre de 22 años pasó de ser un desconocido a una persona que por poco es linchado por los habitantes de aquella población.

José Vicente dejó sin vida a cuatro de sus familiares cercanos, un hecho que tiñó de luto el verde del Degredo. Calculó todo para que en una noche de agosto atacar a sus familiares mientras dormían. Sufría es esquizofrenia y al parecer no estaba medicado.

Su padre y su madre junto a sus dos hermanas residían en la pequeña casa donde ocurrieron los hechos. Allí estaba José Vicente quien con un machete cortó la vida de sus seres queridos; luego los quiso dejar en una zona boscosa.

Pero prácticamente había quedado al descubierto y los vecinos sospechaban de lo que había ocurrido. En el Degredo llamaron a las autoridades y lo entregaron, no decía nada al respecto y nunca negó los hechos.

El Monstruo del Degredo, y una fría respuesta

El hombre narró a la policía como había sido el crimen y como había ejecutado a sus familiares. Un hecho que terminó con la paz del pueblo, en el cual las bolas criollas; además de hablar de beisbol y el cantar con un cuatro son parte del día a día. “El Degredo era un pueblo tranquilo hasta que pasó eso, Dios cuide de que vuelva otra tragedia”; dijo Roberto habitante de esa parte del estado Lara.

José Vicente vio a uno de sus hermanos que no estaba en la casa y este por ser evangélico le dijo que se arrepintiera del hecho; este llegaba en la desesperación de ver lo que había pasado. Pero la respuesta del ejecutor estuvo cargada de frialdad; le dijo que se había salvado por no estar en la casa… “te salvaste porque me agarró el día”.

Durante varios días llegaron patrullas para levantar los hechos, tanto en la casa como en las calles adyacentes. Las personas estuvieron hablando con los investigadores sobre lo sucedido; hubo mucho movimiento desde Barquisimeto hasta El Degredo.

La multitud de El Degredo se abalanzó sobre el hombre de 22 años el cual tuvo que ser custodiado. En esa parte del estado Lara se sigue comentando lo sucedido el año pasado; afirman que luego de los hechos las lluvias se hicieron presentes avivando la melancolía por el asesinato.

