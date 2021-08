El pasaje urbano en Carabobo parece ser uno de los problemas más grandes que hay en la entidad carabobeña; más por todo lo que está atravesando en la actualidad el transporte. Costos de repuestos, cauchos, baterías, asientos entre otros.

Los conductores han indicado en días recientes que querían aumentar a un millón y medio de bolívares el pasaje; pero hasta ahora sigue siendo incierto en cuanto va a quedar el monto en la actualidad; más ahora con la reconversión de octubre.

Uno de los problemas que hay en el país es la recarga de diesel; muchos incluso compran el combustible en el mercado negro. En varias oportunidades los conductores destacan que prefieren comprarlo y no pasar el día en una cola.

Otro de los grandes problemas que tienen los conductores es el mantenimiento de la unidad; la cual se paga todo en divisas. Los conductores han tenido que hacer milagros para seguir circulando; ya que dicen que todos los insumos son caros.

El pasaje urbano en Carabobo

Por otro lado, los usuarios del transporte han manifestado que muchas veces los pasajeros no pagan el pasaje completo. Muchos se montan en la unidad y cancelan una parte pero no completo; originando otro problema con los conductores.

Todo ese impacto de los costos ha hecho que el deterioro de las unidades se haga presente. Ya que las mismas datan de hace treinta o veinte años. “Si antes teníamos tres conductores por unidad ahora tenemos solo uno; y ese el dueño de la camioneta”; dijo Oscar Yépez.

Soluciones sin mucho impacto

Desde cinco años se impusieron nuevos modelos de transporte los cuales no fueron positivos. Primero llegaron los Transcarabobo los cuales no dieron la talla; eran autobuses Yutong que no tuvieron la capacidad de respuesta; a pesar de que algunos conductores mantienen unos rodando.

Igual los TransDrácula los cuales para muchos conductores estos fueron repartidos pero no había repuestos. Hasta ahora han sido las únicas dos soluciones de transporte planteadas en el estado.