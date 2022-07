Compartir

En España existe la posibilidad de solicitar el divorcio pasados 3 meses desde la fecha de celebración del matrimonio.

Los abogados divorcio express suelen tener una vocación, formación y experiencia en la materia, no obstante lo cual, no es un requisito legal, por lo que cualquier abogado colegiado en ejercicio podrá tramitar un proceso de derecho de familia.

De entre todos los bufetes, destaca especialmente abogados Cebrián que se ha centrado en la prevención del divorcio con asesoramiento prematrimonial y matrimonial, y en la mediación cuando el divorcio es necesario, para reconducirlo por la vía del mutuo acuerdo.

En España existe más de un 60% de divorcios anuales, lo que supone que de cada 5 matrimonios 3 acaben en divorcio. De los procesos de divorcio, los amistosos son de más del 80% de los mismos.

3 claves para encontrar a un abogado para tu divorcio

Encontrar a un profesional del Derecho capaz de llevar tu divorcio de tal forma que pueda garantizar un rápido acuerdo en los intereses de ambos cónyuges puede resultar bastante complicado, teniendo en cuenta la ingente cantidad de opciones entre las que tendrás que elegir a lo largo de tu búsqueda. Es por ello que, en los siguientes apartados, procederemos a listarte las claves y criterios fundamentales a tener en cuenta a la hora de buscar al abogado que necesitas para tu divorcio:

Ante todo, debe mostrar tranquilidad

Existen una serie de cualidades que debes buscar en el abogado encargado de llevar tu divorcio. Si tuviéramos que decantarnos por una, sin lugar a dudas se trataría de la tranquilidad. El abogado debe asegurarse de que tanto su cliente como su futuro ex-cónyuge sean capaces de llegar a un acuerdo pacífico una vez acontezca la separación, especialmente en aquellos casos en los que haya hijos comunes.

Por lo general, las separaciones nos obligan a afrontar sentimientos contradictorios que propician la aparición de rabia, ira, dolor y conflictos. Dichos sentimientos negativos pueden llegar a nublar el juicio y alterar los pensamientos hasta tal punto de que las buenas acciones de la ex-pareja pueden acabar interpretadas como malas conductas. Dada la cantidad de problemas que pueden darnos estos sentimientos tan complicados, se requiere de un buen letrado que esté lo suficientemente capacitado como para calmar al cliente y ayudarle a mantener sus pensamientos en orden para, de esta forma, ayudarle en la toma de decisiones relacionadas con el divorcio. La paz es el objetivo al que debe aspirar todo profesional del Derecho responsable de llevar un divorcio para asegurar lo mejor para cada cónyuge.

Conocimiento de la jurisprudencia y de la doctrina jurídica pertinente

Por supuesto, en nuestra búsqueda del mejor abogado de divorcios hemos de priorizar aquellos candidatos que estén familiarizados con las últimas novedades legislativas, así como la jurisprudencia y doctrina jurídica relevante para estos temas.

Estricto seguimiento del código deontológico de los abogados

Todo profesional del Derecho debe ceñirse a un código deontológico que establece los principios y valores en los que se rige la profesión. Además de contar con experiencia y conocimiento dentro de este campo del Derecho, hemos de asegurarnos de que el abogado que acabemos seleccionando cumpla con dicho código, priorizando así el respeto por los clientes y por la profesión en sí.

Dicho respeto deberá manifestarse tanto en las conversaciones que se mantengan con dicho profesional como en los escritos que redacte, sin que muestre nunca hostilidad hacia el bando contrario. Como todo buen abogado, éste deberá evitar hostilidades y conflictos innecesarios cultivando, para ello, el respeto hacia los demás.

Divorcios rápidos y baratos con Abogados Cebrián

El despacho de abogados de Don Alberto Gª. Cebrián, especializado en el derecho de familia, goza de una excelente reputación lidiando con casos de divorcios. A través de su servicio, buscan facilitar el acceso al divorcio con el objetivo de fomentar relaciones mucho más saludables en los que la separación no suponga un privilegio inalcanzable. Al fin y al cabo, si una pareja no puede optar por el divorcio, el matrimonio no puede gozar de completa libertad.

Además, los profesionales del despacho de Abogados Cebrián creen en la mediación familiar como herramienta para potenciar el entendimiento entre dos cónyuges interesados en separarse, ayudando así a un mutuo acuerdo que facilite las cosas tanto para ellos como para el resto de partes afectadas por el divorcio. Y es que, en lo relativo a los casos con hijos comunes, resulta especialmente importante conciliar divorcios amistosos con acuerdos que consigan beneficiar a ambas partes pero que, sobre todo, se centren en garantizar los cuidados para sus hijos.

El 95% de los casos de divorcio que tratan en Abogados Cebrián son divorcios amistosos, gracias a su capacidad para alcanzar acuerdos amistosos de manera clara y transparente, evitando prejuicios, dramatismo y demás obstáculos emocionales que puedan dificultar el proceso. Si estás interesado en los servicios que ofrecen desde Abogados Cebrián, te recomendamos que eches un vistazo a su página web o te pongas en contacto con ellos a través de su teléfono (633 90 90 55) o correo electrónico ([email protected]).