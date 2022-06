Compartir

Entre golpes de tambores e intensos bailes, y adaptado a la nueva normalidad que va dejando el paso de la pandemia, transcurrió el XXIV Encuentro de San Juanes en Naguanagua, tradicional evento en el que participaron 32 agrupaciones y que contó con el apoyo de la gestión, Ana González; del Gobierno de Carabobo y el Ejecutivo Nacional.

«Estamos felices de poder celebrar, nuevamente, a San Juan Bautista, una tradición arraigada en el municipio», expresó la alcaldesa de Naguanagua, Ana González, quien junto a la secretaria de cultura del Gobierno de Carabobo, Nataly Bustamante, y el viceministro de cultura, Ignacio Barreto, acompañó a los cultores y cultoras durante el colorido desfile que recorrió parte de la avenida Universidad.

González agradeció al presidente Nicolás Maduro, al gobernador, Rafael Lacava, y a la Primera Combatiente de Carabobo, Nancy de Lacava, por haber establecido todos los enlaces para rendir tributo en el municipio a una tradición declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y por seguir patrocinando la cultura en la jurisdicción.

Mientras tanto Nataly Bustamante ratificó que siguiendo lineamientos del presidente, Nicolás Maduro, y el gobernador Rafel Lacava, se mantienen desplegados por toda la región, garantizando la salvaguarda del patrimonio cultural carabobeño.

«Este mes corresponde a San Juan Bautista, por lo cual todo el equipo de cultura está recorriendo el estado. Hoy en Naguanagua, en articulación perfecta con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Gobierno Municipal, recibimos 32 parrandas, una de ellas de República Dominicana,. En Carabobo somos, por todas partes, Cultura y Arte», manifestó la secretaria de cultura.

Las delegaciones que participaron en el desfile fueron recibidas en las adyacencias de la Casa de la Cultura por el numeroso público asistente y por la parranda de San Juan Bautista de Tarapío, quienes se encargaron de interpretar el primer sangueo.

Seguidamente comenzó la parte musical, donde cientos de personas, niños, jóvenes y adultos, disfrutaron y bailaron con los cantos en honor al santo de cada una de las parrandas nacionales y los dominicanos que estuvieron en tarima.

Los asistentes al colorido espectáculo contaron con el resguardo de la Policía de Naguanagua y Protección Civil.

Al fragor del sangueo

«Me siento bien, he disfrutado mucho aquí. Me gusta todo en Venezuela. Me gusta la parranda de Venezuela. Allá no es como la hacen aquí, que todos disfrutan. Agradecemos a las autoridades por apoyar esta actividad tan bonita», comentó Rudy Anderson Zorrilla Guillén, integrante de la agrupación folclórica San Cristóbal Raíces, de República Dominicana.

Robert Montoya, director de la agrupación Tradición Girardot, en Naguanagua, también agradeció a San Juan Bautista, de quien es devoto desde muy niño. «Están trabajando por rescatar y difundir la cultura en la región, es necesario que siga creciendo ese apoyo. Damos las gracias a la alcaldesa, Ana González, por este respaldo», agregó.

Noticias24Carabobo

Continúa leyendo: Dictan taller de prevención sísmica en planteles del municipio Naguanagua