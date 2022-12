Compartir

Este lunes 26 de diciembre se estrenó un nuevo postcasts D’ Mente Positivo, con un invitado especial.

El periodista y presentador televisivo de origen cubano Ismael Cala tuvo una amena conversación con el periodista y documentalista venezolano Luis Olavarrieta, desde las instalaciones de Cala Center.

En más de 20 minutos de entrevista, Olavarrieta cuenta cómo ha logrado convertirse en uno de los periodistas más destacados del momento y su impulsividad se mantiene como estrategia para alcanzar sus metas.

Durante la entrevista Luis Olavarrieta contó varios aspectos de su vida; entre ellos que es paciente (TDAH) Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad. De esta manera, la curiosidad forma parte de él y continúa en esa búsqueda en lo que la vida le tiene preparado.

“Tengo una condición, soy TDHA, es decir la hiperactividad forma parte de mí, es justamente esa curiosidad perenne hace que logrará muchas cosas a corto tiempo, pero también me llevó a riesgos asumir otras a corta edad”, comenta Olavarrieta a Ismael Cala.

Olavarrieta se catalogó como un joven rebelde, positivo y entusiasta desde joven, de pronto hace un giro para conectar de manera diferente al lado humano, nutriéndose de las vivencias de las personas que ha entrevistado, que es lo más importante para él.

En una tertulia con Ismael Cala comparte que sigue trabajando en los medios tradicionales de comunicación, a su vez trabaja duro en los nuevos medios, que son las redes sociales.

Asimismo, aclaró que entró al trabajar a los 17 años en Radio Caracas Televisión (RCTV) aprendiendo de toda la estructura televisiva.

También compartió sus vivencias durante la pandemia, donde tuvo más precisión y pudo conectarse todo el tiempo con sus seguidores, y al tener todo el conocimiento previo recibido por RCTV los resultados fueron inmediatos.

Las marcas apoyan por quienes son independientes

En este segmento conversaron que la era digital ha transformado el mundo de la comunicación, muchas marcas están buscando a quienes se parezcan más a ellos y eso va más a los nuevos medios, que son las redes sociales.

“Antes las marcas iban determinado a lo que quería un medio de comunicación para poder estar ahí, ahorita la marca dijo me parezco más a él, me parezco a esta persona, me gusta el espíritu, me voy directamente con ellos”.

No obstante, las grandes empresas continúan apostando por las publicidades tradicionales así como también apuestan por quienes son independientes.

Olavarrieta es uno de los que más apuesta tiene por las marcas más importantes del país, como lo es el Grupo CLX, este importante grupo empresarial quien es liderado por su CEO Nasar Dagga.

Surgiendo preguntas interesantes de parte de Ismael Cala, ¿Cómo es CLX como marca?

“CLX fue brillante, llamó la atención de un sector de la población del país”… “llegó la pandemia, Venezuela estaba aislado en temas de comunicaciones y veo una empresa que venía con una cierta estructura, pero tal vez yo tome ese boom de conocer a CLX ya en ese camino hacia el éxito”, dice Olavarrita en entrevista con Ismael Cala.

Hoy en día los teléfonos móviles ya son parte fundamental para la mayoría de los ciudadanos, Olavarrieta detalla los logros de CLX Samsung.

Este grupo empresarial con años en el mercado llegó para ofrecer nuevas oportunidades a los venezolanos, a lo que Olavarrieta comparte diciendo: “llegó, creando una oportunidad de conexión”.

Esta importante alianza entre el Grupo CLX y el periodista venezolano es ideal para dar esos mensajes a los venezolanos a través de los teléfonos inteligentes.