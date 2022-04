Por tocamientos indebidos el actor Cuba Gooding Jr se declaró culpable. La estrella de Hollywood entre 2018 y 2019 tocó sin permiso a varias mujeres en locales nocturnos de Manhattan; incluso tiene una acusación de abuso sexual.

El actor se presentó ante el juzgado con sus abogados para declarar sobre el hecho; los profesionales del Derecho habían hecho todo para que la pena para Cuba fuera la menor. El caso estremeció el mundo del espectáculo y el cine ayer miércoles.

La misma noche que pasaron los hechos en Manhattan, la mujer denunció que el actor tocó su pecho; este salió bajo fianza pero luego del suceso dos mujeres lo denunciaron sobre otros casos similares.

Cuba recibió el premio Oscar en 1997 como actor de reparto en la película Jerry Maguire al lado de Tom Cruise. Ha estado en otras cintas famosas de Hollywood y siempre se le ha considerado como uno de los mejores.

Otros casos vinculan al actor por pellizcar el trasero de una camarera en un restaurante de Nueva York. Uno de los cargos más graves lo hizo otra mujer la cual pide indemnización, esta lo acusa de abuso sexual.

Actor Cuba Gooding Jr has pleaded guilty to one count of forcible touching in a criminal case accusing the Oscar-winning star of violating three different women at various Manhattan night spots in 2018 and 2019. pic.twitter.com/pgHbN0eMfi

— TalkTV (@TalkTV) April 14, 2022