España denegó asilo a Luis Armando, hermano de Óscar Pérez

El gobierno de España denegó, este lunes 28 de diciembre, el asilo y protección subsidiaria a Luis Armando, hermano de Óscar Pérez.

Luis Armando Pérez recorrió varios países de Sudamerica para posteriormente viajar a España desde Chile, donde encontró refugio provisional con su pareja y dos hijos; pero el asilo fue negado.

Según la resolución del Ministerio español, Armando Pérez no hay posibilidad de que «fuera a sufrir la condena a pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; ni tampoco se identifica un riesgo de tortura o tratos inhumanos o degradantes».

La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio añadió que en Venezuela «tampoco puede afirmarse que exista una situación de conflicto armado internacional o interno»; por lo que «no concurren ninguna de las causas que pudieran dar lugar a la concesión de protección subsidiaria», reseñó AlbertoNews.

Sin embargo, Pérez enfrenta acusaciones de terrorismo en grado de complicidad, según lo dictado por el juez del Tribunal Especial de Primera Instancia, especialista en delitos de terrorismo.

Tras las maniobras de su hermano Óscar Pérez contra del gobierno, destacó que «Desde ese preciso instante (rebelión de Óscar Pérez) cambió toda la vida de mi familia y de la mía, tuve que dejar todo y no me equivoqué, empezaron a detener a todo el que tenía relación con mi hermano», precisó Luis Armando. «Me escondí desde el primer día y me mantuve oculto entre varios sitios, incluso me tocó dormir en la calle ya que varios amigos a los que acudí no me permitieron quedarme por temor».