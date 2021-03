Este martes 23 de marzo, varios usuarios de la red social Twitter reportan que la estación de Plaza de Venezuela está abarrotada de gente y sin medidas de bioseguridad.

Con imágenes alusivas a los vagones que están en el andén, se observa una gran cantidad de personas sin cumplir con el distanciamiento social, tampoco lavarse las manos y algunos cargan sus respectivos tapabocas.

A pesar de las restricciones que emitió el presidente Nicolás Maduro sobre la cuarentena radical en el país. El Metro de Caracas se mantiene abierto al público y asegura que tienen bajo control el ingreso al subterráneo. Pero, los usuarios señalan que es un desastre.

Puedes seguir leyendo: Colegio de Médicos del Zulia: Alertan sobre falsos certificados para conducir

EN EL MARCO DE LA #CuarentenaRadical #23Mar Asi se encuentra el Metro de Css Repleta de Usuarios la estación Plaza Venezuela pic.twitter.com/aicRTntrRJ — Sol Rojas (@sol651) March 23, 2021

Estación Plaza Venezuela abarrotada de gente

«Gracias al control de acceso ejecutado por nuestro personal operativo y los entes de seguridad del Estado, así se encuentran las instalaciones de nuestro Sistema. En el Metro de Caracas nos preocupamos por tu salud, recuerda utilizar correctamente el tapaboca», describe una publicación del Metro de Caracas en Twitter este martes.

Sin embargo, una usuaria comentó a Noticiero Digital que «No están pidiendo salvoconductos y la Línea 1 estaba full. No estaba totalmente congestionado pero sí había bastante gente, esa foto no sé donde la tomaron pero el Metro no estaba así esta mañana. En línea 3 estaba horrible y había retraso porque Plaza Venezuela estaba cerrado».

«Cuando me monté en la estación Agua Salud solo a algunos le estaban cobrando el pasaje, otros pasaban sin pagar porque decían que no tenían dinero. Es mentira que el metro estaba vacío porque había gente como todos los días desde que empezó la cuarentena radical la semana pasada. Nadie ha dejado de salir a la calle», aseveró.

Puedes seguir leyendo: Linda Loaiza, espera justicia luego de varios años

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»