Si una mezcla es explosiva en Venezuela es la viveza criolla con los estafadores y sus juegos; estos pueden de la nada sacar una nueva manera de sacar dinero; así como ha pasado con las ya conocidas técnicas de Hola Soy María; entre otras.

Pero hay que tener cuidado es con las llamadas donde estos ofrecen rifas, además de vender artículos; entre ellos de línea blanca con marcas como Haier; las cuales no se entregan de esa manera y menos en sorteos.

Estas personas se inventan miles de técnicas y tácticas donde te ofrecen apartamentos de la Misión Vivienda Venezuela; pero lo más cumbre es que tienes que pagar para poder participar; en una rifa desconocida.

Cada vez que se acerca diciembre muchas personas aplican estas técnicas para hacer caer a la gente. De forma desconocida y a veces aleatoria llaman a un número haciendo caer a las personas; y piden incluso depósitos que van por una cantidad grande.

Estafadores y sus juegos en Venezuela

Las personas que llaman generalmente lo hacen de forma distinguida; nada que ver con una voz que muestre a un delincuente; todo lo contrario abusan de excesos de formalidad; pero solo buscan hacer caer a la gente en su juego.

En el mes de noviembre y diciembre estos buscan a las personas por el dinero; incluso ofrecen algo que no tienen. Piden incluso números de cédula o dirección; esto no lo hagas, de hecho si ves una llamada desconocida cuelga; o simplemente no la atiendas.

Muchos de estos ofrecen incluso viajes, mercados y de todo, con el fin de buscar que caigas en su juego. La mayoría de estas personas generalmente siempre terminan saliendo a la luz pública; y capturados por las autoridades.

