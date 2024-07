Compartir

Las semillas de chía y la pérdida de peso es uno de los temas que comentó el Journal of Medical and Health Sciences; determinando que estas son efectivas para adelgazar, aunque los estudios no han terminado.

En la actualidad es una de las más vendidas en el mundo y de hecho una de más recomendadas. Estas contienen Omega 3, además de fibra, vitaminas como una cantidad alta de minerales.

En el último año, tanto la chía como la cúrcuma y el magnesio son los más buscados para la salud. Por otro lado, esto lo combinan con dietas balanceadas, ejercicios y el dormir ocho horas todo para estar 100% saludable.

Semillas de chía y la pérdida de peso

Destacan que solo se tiene que vigilar la dosis de las semillas al día, el alto contenido de fibra contribuye a estar saciado. Esto lo dijo la nutricionista Tara Collingwood de Orlando en reportajes recientes.

Precisamente es lo que se busca combatir hoy en día es la ansiedad por comer en exceso. Es por ello que recomiendan esta semilla. Por supuesto, bajo la recomendación de un experto en salud.

