Una vida dependía de la donación de un órgano que sería transportado por el helicóptero que se estrelló este viernes en la azotea de un hospital en Californía.

Las esperanzas estaban puestas en este órgano, pues salvaría la vida de una persona. Pero el destino jugó una mala carta, pues la nave presentó un accidente.

El aparato se disponía a aterrizar en la azotea de un centro médico. Las imágenes mostraron el helicóptero volcado de lado sobre la azotea.

Helicopter crash on top of Keck Hospital at USC medical center. 3 people on board: one pilot, and possibly two doctors. May have been transporting a heart for transplant. Unclear what happened on landing. Pilot is OK, status of two others unknown @CBSLA @KCBSKCALDesk pic.twitter.com/eSqtw0IYAw

