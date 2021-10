Un estudiante de medicina identificado como Marcos Vitor Dantas Aguiar Pereira, de 22 años, confesó que violó a dos de sus hermanas de 3 y 9 años, que son hijas de su madrastra, y dos de sus primas.

El joven actualmente se encuentra prófugo. Se fue de Brasil al parecer hacia Estados Unidos.

Una de sus primas, de 12 años, hizo la denuncia. La niña reveló en julio de este año que desde los 5 los 10 había sufrido violencia sexual por parte de Marcos.

Meses después de esta delación, las hermanas de 3 y 9 años, más otra prima de 15 años, les contaron a las autoridades que habían sido víctimas de vejámenes por parte del joven; reseñó Cactus24.

Se pudo conocer que la madrastra del sujeto, lo conoció en su infancia, cuando Marcos tenía 8 años. Ambos comenzaron a vivir en la misma casa cuando él tenía 11 años, luego del matrimonio con el padre de Marcos.

En un informe al periódico O Globo, la mujer afirmó que su hija mayor desarrolló un trastorno mental. “Empezó a sufrir de ansiedad y le dio mucha vergüenza cambiarse (quitarse la ropa)”, dice. Al niño más pequeño, de 3 años, se le tomó declaración y está siendo monitoreado por un equipo de psicólogos. Según la madre, no supo pronunciar las partes de su cuerpo que habían sido tocadas por el agresor, que vivía en la misma casa.

Por este motivo, acusó a Marcos Vitor en sus redes sociales. “Pido ayuda a la sociedad en conjunto en la difusión masiva de las fotos de este prófugo para que cualquiera pueda denunciarlo ante las autoridades competentes”, publicó.

La Policía Civil a través de la Comisaría de Protección a la Niñez y Adolescencia (DPCA), se encuentra investigando este crimen cometido por Marcos Vitor Dantas Aguiar Pereira.

Vitor escribió un mensaje en el que pedía perdón por sus actuaciones cuando era adolescente.

“Esa fue una parte oscura de mi vida que me avergüenza mucho y a la que nunca quise volver. No hay nada que justifique lo que pasó, nada que me exima. Solo puedo pedir perdón para ti y para toda la familia que siempre me acogió muy bien”; escribió.

