Eugenio Suárez se convirtió este domingo en el primer venezolano en conectar 30 cuadrangulares en la presente temporada de Grandes Ligas.

El tercera base conectó par de cuadrangulares solitarios en la victoria de Marineros de Seattle ocho carreras por siete sobre Bravos de Atlanta. El primero de ellos llegó al final de la quinta entrada, frente al relevista Collin McHugh.

Con el partido empatado a siete carreras, Suárez conectó su segundo jonrón de la jornada ante Kenley Jansen, con el cual dejó en el terreno a los Bravos. Por Atlanta, William Contreras bateó de 4-1 y Ronald Acuña Jr. falló en cuatro turnos.

Gleyber Torres también tuvo una gran jornada al conectar par de vuelacercas para llegar a 21, en la victoria de Yankees de Nueva York 10×4 sobre Rays de Tampa Bay. Su primer estacazo llegó en la misma primera entrada, y sirvió para remolcar tres carreras.

Al siguiente capítulo, Torres conectó un vuelacercas solitario para colocar la pizarra 8×1, en un innng donde los Yankees anotaron siete carreras.

Y para completar la entrada, Oswaldo Cabrera conectó su primer jonrón en Grandes Ligas, un batazo de dos carreras que dejó el partido 10×1. Por Tampa Bay, David Peralta ligó de 4-1

En Miami, Eduardo Escobar conectó trio de imparables, entre ellos su 17º jonrón de la temporada, en el triunfo de los Mets de Nueva York 9×3 sobre los Marlins.

Jesús Luzardo (3-7, 3.81) cargó con la derrota al recibir seis hits y cinco carreras en tres entradas y un tercio, con trio de ponches e igual número de boletos; mientras que Miguel Rojas no tuvo suerte en tres turnos.

En Chicago, Wilmer Flores y Thairo Estradas conectaron sendos cuadrangulares en la victoria de Gigantes de San Francisco 4×2 frente a los Cachorros.

Estrada conectó su 13º cuadrangular de la temporada en la séptima entrada, con el cual colocó la pizarra a favor de su equipo.

Al inning siguiente, Flores liquidó el partido con su 18º cuadrangular de año, que puso la pizarra 4×1.

Otro que se fue para la calle fue Andrés Giménez, quien la desapareció por 16º ocasión en la victoria de Guardianes de Cleveland 4×1 sobre Mellizos de Minnesota. Luís Arraez ligó de 4-1 para los Mellizos.

