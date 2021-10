Este domingo 10 de octubre, se le concede el deseo a una mujer de 51 años de edad, de tener una muerte en Colombia tras la eutanasia, así lo reseñó su hijo Federico Redondo Sepúlveda.

Martha Sepúlveda, colombiana pondrá fin a su vida el domingo a las 7 de la mañana. Aunque no parecerá coherente para muchas personas, la mujer está feliz porque logró que la justicia le diera la autorización para someterse a una eutanasia.

Para los religiosos, la eutanasia es un pecado, pues el único que tiene derecho de decidir la vida de otros es Dios. Pero, en esta oportunidad, una colombiana peleó ante las leyes de ese país para que lo concediera su petición.

Desde 1997, la eutanasia en Colombia fue despenalizada; pero desde el 2015, se convirtió en ley, desde esa fecha se han hecho 157 procedimientos.

La madre de Federico se ríe ante las cámaras, comiendo patacón con guacamole y tomando cerveza en un restaurante de Medellín, a pesar de que se enfrentará a la muerte, reseñó BBC Mundo.

Un final

Desde el pasado julio, la Corte Constitucional del país extendió el derecho a una muerte digna a quienes padezcan «un intenso sufrimiento físico o psíquico» por causa de una lesión o enfermedad incurable.

Sin embargo, Martha Sepúlveda se convierte en el primer caso en que se autoriza una eutanasia a un paciente que no tiene una enfermedad terminal.

Pero, fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), se trata de una enfermedad grave, su vida se podría haber transformado en un tormento.

A sabiendas que tendría una vida dolorosa por varios años. Un día le dijo a su único hijo de 22 años que lucharía por conseguir su eutanasia. Y lo logró. Aunque, suene un disparate, conseguir su muerte, le devolvió la vida.

El joven cuenta a la BBC Mundo que «Mi mamá está tranquila y feliz desde que le dijeron que podía morir porque su vida era literalmente un infierno».

«Tengo buena suerte», dice en su última entrevista televisiva con Caracol TV. «Me río más, duermo más tranquila«. «Soy una persona católica, me considero muy, muy creyente. Pero Dios no me quiere ver sufrir a mi».

Una enfermedad fuerte

A finales de 2018, le diagnosticaron la esclerosis lateral amiotrófica. Desde ese día su reacción fue reírse. Dijo «vea, tengo esta enfermedad y me muero en tres años». Pero lo dijo de manera muy jocosa, muy divertida, haciendo bromas.

«Con una esclerosis lateral en el estado que la tengo, lo mejor que me puede pasar es que me vaya a descansar» dijo la mujer.

Federico, aseguró que “ella no concebía la vida postrada en una cama. El final de la esclerosis lateral amiotrófica es sin poder hablar, sin poder tragar… es algo sumamente doloroso e indigno para ella”.

Sigue leyendo: Matan de dos disparos en la cara a un venezolano en Florida

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestro enlace en Telegram»