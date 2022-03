Compartir

Desde que inició la pandemia de Covid-19 dos años atrás, el avance de la vacunación y la normalización en varios países, los expertos debaten cuándo terminará la emergencia sanitaria.

No obstante, algunos países informaron altos niveles de contagios pese a los elevados niveles de vacunación.

Al respecto, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que «la pandemia está lejos determinar»; debido a que la desaceleración y muertes debe efectuarse en «todas partes» o ésta no se terminará.

En las últimas semanas, se estudia posibilidad de convertir el coronavirus en una endemia. La médica infectóloga e investigadora de la Universidad de Chile Claudia Cortés, explicó que esta consiste en casos mantenidos en el tiempo.

«Endemia significa que se alcance una especie de meseta en el número de casos y estos no disminuyen. Probablemente estemos llegando a una endemia a nivel mundial y no lograremos que esta crisis disminuya a menos que todo el mundo se vacune», agregó.

Expertos debaten cuándo terminará la pandemia de Covid-19

Por su parte, el director de investigación de la Universidad Científica del Sur de Perú, Percy Maita-Tristán, expresó que todo esperan el paso a una endemia. «Dicho paso se dará cuando el número de contagios resulten cada vez menos letales», añadió.

No obstante, recalcó que dicha situación no implica el final de la pandemia, debido a que el virus aún no se acaba y las cifras reales lo confirman.

Maita-Tristán destacó que «las vacunas podrían finalizar con la emergencia sanitaria, pero resulta complicado tocar el tema cuando aún existe una fuerte inequidad en el acceso a la vacunación».

«Desde el punto de vista médico, estamos en una fase que requiere cuidado. La pandemia aún no se termina» precisó Cortés.

Hasta el momento, se registaron 458.320.227 casos de Covid-19; así como 6.046.011 fallecidos de acuerdo a la Universidad John Hopkins.

