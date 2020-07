La pelea EEUU vs la COVID-19 la está ganando por decisión el coronavirus ante los ojos de los expertos. De acuerdo a muchos la nación se muestra bufa mientras la enfermedad golpea en serio. Una traducción criolla a una autoridad de Harvard diría: Las autoridades han tomado a la pandemia como mamadera de gallo.

Distintos medios de comunicación estadounidenses se preguntan lo mismo. Por qué EEUU se está quedando atrás en la lucha contra COVID-19. Las repuestas no parecen propias de la nación que se hace llamar la más poderosa del mundo. Incluso, el doctor Tolbert Nyenswah, quien trabajó con ayuda estadounidense en Liberia para derrotar al ebola no lo puede creer.

Varios expertos fueron reunidos por el periodista de la ciudad de Washington, Martín Sullivan, de quienes obtuvo opiniones. Al parecer la falta de seriedad está haciendo que el epicentro de la COVID-19 en el mundo se agrande. En esta “irresponsabilidad” participan en igual medida funcionarios políticos y ciudadanía. Ya el mundo desarrollado los está dejando atrás en la pelea.

EEUU vs la COVID-19

Frente al monitor es fácil notar como se desarrolla la pelea EEUU vs la COVID-19. Los nuevos casos diarios han alcanzado un máximo de alrededor de 50.000. El número contrasta con la Unión Europea, donde el crecimiento de nuevos casos se aplanó y suprimido en gran medida. La Unión Europea está promediando alrededor de 4.000 nuevos casos por día. Según a Our World in Data, son menos de una décima parte de los nuevos casos en los EEUU. No hay que olvidar que la Unión Europea tiene alrededor de 100 millones de personas más.

Anthony Fauci, principal experto en enfermedades infecciosas de la nación, fue la última autoridad en señalar el contraste el lunes. Él es uno de los que cree que la pelea EEUU vs la COVID-19 no va bien.

«Si se observan los gráficos de Europa… la Unión Europea como entidad, subió y luego bajó a la línea de base; ahora están teniendo pequeños problemas como se podría esperar mientras tratan de reabrir».

Durante un chat en línea organizado por los Institutos Nacionales de Salud habló Fauci sobre su país.

«Subimos, nunca bajamos a la línea de base, y ahora estamos volviendo a subir, así que es una situación grave que tenemos que abordar de inmediato».

Retórica versus pragmática

La esencia que hace a EEUU vs la COVID-19 una pelea desigual está en la actual naturaleza estadounidense. Los principales países europeos, en su mayor parte, tuvieron cierres mucho más estrictos y sostenidos que los Estados Unidos. Las medidas permitieron que el virus fuera suprimido a niveles bajos antes de que trataran de reabrir. En Corea del Sur, un agresivo sistema de pruebas, tratamiento y aislamiento suprimió el virus sin recurrir al bloqueo total. Otros lugares han tenido éxito en parte debido a los requisitos obligatorios de la máscara en todo el país.

La libertad en los Estados Unidos no ayuda frente a las pandemias. De la misma forma la falta de cohesión geopolítica los debilita. Una situación que está ligada al bipartidismo y a las ideologías. De esa manera EEUU vs la COVID-19 tiene un mal pronóstico para los estadounidenses.

En los Estados Unidos faltan todos los elementos que han asumido otras naciones que ya están de salida. Y más ampliamente, expertos dicen que Estados Unidos simplemente no parecen estar tomando el virus tan seriamente como otros países.

Una falta de seriedad

Ashish Jha, director del Instituto de Salud Global de Harvard, es uno de los que habla sobre ausencia de seriedad. «Cuando miro a otros países y digo, ‘¿Qué han hecho ellos que nosotros no hayamos hecho?’ Podría darte una lista de cosas, pero lo más importante que diría es: Otros países se lo han tomado en serio y nosotros no».

Los expertos también critican al liderazgo del país. La falta de mensajes claros del Presidente Trump y gobernadores lleva a la confusión. La información es confusa, lo que hace más difícil que la gente siga orientaciones. Como ejemplo está que es imposible ponerse de acuerdo sobre el uso obligatorio de una máscara.

William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt, dijo algo interesante. «En lugar de una comunicación clara y sostenida, hemos tenido una cacofonía. Hemos tenido tensiones reales entre el liderazgo político a nivel nacional y estatal y los médicos.»

También señaló que la administración Trump «ha llevado la culpa a los 50 estados, y como consecuencia, tenemos una loca colcha de políticas que están cambiando».

El contraste con los Estados Unidos es especialmente marcado en Nueva Zelanda, que alcanzó el hito de cero nuevos casos de coronavirus en junio. Los estadios llenos volvieron allí el mes pasado para los partidos de rugby.