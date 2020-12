Dos personas resultaron heridas tras una explosión en una planta química de Chemours, en la ciudad de Belle, Virginia Occidental, de EEUU.

Uno de los trabajadores fue llevado al hospital y se encuentra en condición estable. Mientras que un conductor resultó herido porque fue golpeado por escombros.

El comisionado del condado de Kanawha, Kent Carper informó que «Hemos tenido al menos una explosión muy grave y un incendio en curso en la planta».

SHELTER IN PLACE IS IN EFFECT. DUPONT PLANT IN BELLE WEST VIRGINIA JUST HAD AN EXPLOSION!! pic.twitter.com/20r5TjFs2Y

— Vals Creations Studio (@WAR4162) December 9, 2020