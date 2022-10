Compartir

Este domingo 23 de octubre, revelaron la causa de muerte del actor Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las películas de ‘Harry Potter’ .

El certificado de defunción, señala que fue por una falla orgánica múltiple atribuida a varios problemas de salud, ya que, Robbie Coltrane estaba lidiando con problemas cardíacos.

Causa de muerte de Robbie Coltrane

Además, padecía de sepsis, una infección de las vías respiratorias inferiores, y que anteriormente le habían diagnosticado diabetes tipo 2.

Coltrane había lidiado con problemas de salud durante algún tiempo y había utilizado una silla de ruedas desde 1999 debido a la osteoartritis y el dolor, refirió el medio estadounidense TMZ.

Nacido como Anthony Robert McMillan en Glasgow, Escocia, en 1950, Coltrane tuvo una larga carrera como actor de carácter, comenzando en 1980.

Además de su reconocido papel como Hagrid, Coltrane también apareció como Valentin Dimitrovich Zukovsky en las películas de James Bond GoldenEye y The World . is Not Enough también apareció notablemente en el final de Frasier y como Matsui en Ocean’s Twelve . también interpretó a Mr. Hyde en Van Helsing de 2004.

Noticias24 Carabobo

