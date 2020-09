En la tarde de este miércoles, al menos cuatro bajones de luz en varios estados de Venezuela, además de fallas eléctricas y problemas de conectividad Internet.

A través de redes sociales reportaron fuerte fluctuación de voltaje en el estado Carabobo; el cual dejó varias zonas sin luz.

Fallas eléctricas en varios estados de Venezuela, entre ellos: Mérida, Táchira, Anzoátegui, Lara, Apure, Zulia; Aragua, Monagas, Falcón, Miranda, Vargas, Barinas, Portuguesa y Distrito Capital.

Asimismo, tras el segundo bajón de energía, Aragua, Monagas, Miranda y Yaracuy; además de las localidades de Guarenas-Guatire, norte de Anzoátegui, San Cristóbal, noreste, Caracas y Paraguaná, quedaron sin servicio eléctrico.

En el metro de Caracas los bajones de energía también generaron retrasos y el cierre de algunas estaciones. Los usuarios debieron salir a oscuras del transporte subterráneo en Plaza Venezuela, Sabana Grande y Chacaito.

Igualmente, NetBlocks el Observatorio de Internet informó que el bajón de luz afectó la conectividad nacional en un 62%.

Confirmed: Power outage registered across much of #Venezuela from ~2:00 pm local time; network data show high impact to telecoms infrastructure, with national internet connectivity recovering after drop to 62% of ordinary levels; incident ongoing #SinLuz #Apagon #23Sep 📉🔌 pic.twitter.com/oKLndyOkfQ

— NetBlocks.org (@netblocks) September 23, 2020