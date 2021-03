La madrugada de este domingo 28 de marzo, falleció el reconocido animador venezolano, Dave Capella, por complicaciones derivadas del Covid-19.

La lamentable noticia la dio a conocer su pareja, Yerardy Montoya, a través de su cuenta en Instagram.

Cabe recordar, que el animador del programa Portada’s, ingresó el pasado 24 de febrero al Hospital de Clínicas Caracas tras contraer el virus.

Su padre, Ulises Capella murió la tarde del lunes 22 de marzo, luego de luchar contra el coronavirus.

En este sentido, la modelo Yerardy Montoya reveló que su novio, no sabía que su padre falleció esta semana.

Según “El Farandi”, en una reciente entrevista con la periodista Shirley Varnagy, la Miss Nueva Esparta 2017; explicó que Dave no se ha enterado de la muerte de su padre, ya que fue entubado el domingo, 21 de marzo y su papá falleció el día lunes 22 de marzo.

A continuación el mensaje de su novia:

Anoche me acosté con tanto miedo de despertar… y ahora lo entiendo.

Me acosté recordando tus ultimas palabras.. recuerdo que el día que salimos a chequearnos con el internista me dijiste “Si no regreso a la casa, si te llego a faltar.

Quiero que sepas que Te Amo, que me cambiaste la vida, eres siempre lo que soñé tener a mi lado y que quiero que continúes la tuya. Consíguete a un amor, que mínimo mínimo, te ame como yo, que te traté como la princesa que eres…”.

Y te dije “eso no será necesario mi amor, porque tú regresaras y haremos esa hermosa familia que tanto soñamos”; y ahora se que mis palabras no se cumplirán.

Pero créeme mi amor, que más que un novio para mi, eras mi confidente, mi equipo, mi amigo; eras mi vida y se que desde el cielo me guiarás por el camino del bien; siempre me lo decías “mi amor quiero guiarte al mejor camino porque te lo mereces” y lo sé mi amor; se que estarás conmigo siempre.

Ni puedo describir el dolor que siento al saber que ya no estarás a mi lado. Pero se que tú estabas sufriendo, tú me lo decías.. y yo traté de darte fuerzas mi amor; traté!!! Te enviaba canciones que nos identificaban, te escribía cartas; te envié flores, te envié tu pizza y tu hamburguesa favorita; traté de consentirte! Aún tengo tantas cosas que hacer por ti!.

Me agradecías tanto y me decías “te admiro por cómo llevas esta situación” y yo te dije, “yo te admiro a ti, porque sé que estás sufriendo y luchando al mismo tiempo; hubiese preferido estar yo en esa cama”; y tú me dijiste que agradecía a Dios que fuiste tú y no yo.

Mi amor, teníamos tanto por hacer.. como lamento no haber quedado embaraza unos meses atrás cuando lo intentábamos. Yo te llevaré por siempre en mi corazón; en mi alma, porque realmente TE AMO, nos íbamos a cansar aquí; en EEUU y en Colombia; teníamos todo planificado mi amor! Cuánto dolor siento mi bebé!.

Siempre te recordaré amando a tus niños, deseando conocer a muchos hijos de Punker!!! Yo los cuidaré mi amor; te lo juro.

Gracias por ser el hombre más maravilloso del mundo.

Dios te Bendiga y te tenga en su gloria

