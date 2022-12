Este lunes falleció a los 74 años el cantante japonés Ichiro Mizuki, apodado «emperador de las canciones de anime» por temas como los de «Mazinger Z» o «Captain Harlock», anunció su productora.

Por medio de un comunicado, la empresa Yellow Bird indicó que Mizuki falleció el 6 de diciembre a causa de un cáncer del pulmón, diagnosticado en abril del año pasado y por el que entró y salió repetidamente del hospital.

Aunque tenía una condición grave, con metástasis cerebral, «continuó actuando con el objetivo de seguir activo lo que le quedara de vida mientras se sometía a tratamiento», tal y como el propio artista señaló en su último concierto a finales del mes pasado.

«A pesar de que no podía actuar tan bien como quería, su fuerte determinación no cambió y mostró una gran sonrisa en su última actuación en directo el 27 de noviembre. Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que nos apoyaron hasta ahora», compartió la productora en la web del artista, junto a una foto suya enfundado en su característica vestimenta negra con chaqueta roja.