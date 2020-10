Falleció Joe Morgan, el segunda base que formó parte de la famosa e histórica «Big Red Machine» (Gran Maquinaria Roja) de los Rojos de Cincinnati, a la edad de 77 años, de acuerdo a la información ofrecida este lunes por las Grandes Ligas.

Morgan, miembro del Salón de la fama, falleció el domingo, en su residencia de California, sin que se diesen a conocer las causas de su muerte.

Durante los últimos años había luchado con varios problemas de salud; incluida una afección nerviosa, una forma de polineuropatía.

Morgan fue dos veces elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional; diez veces All-Star y cinco veces ganador del Guante de Oro.

Se le considera como uno de los mejores segunda base en la historia del beisbol; también ganó renombre por sus más de 25 años como locutor después de su carrera de jugador.

Pasó la mayor parte de su carrera de 22 años con los Rojos y la franquicia de los Astros de Houston.

Junto con el «Rey»David Concepción, Pete Rose y sus compañeros del Salón de la Fama Johnny Bench y el cubano Tany Pérez, Morgan ayudó a los Rojos a ganar campeonatos consecutivos de la Serie Mundial en 1975 y 1976.

El equipo de Cincinnati también alcanzó la Serie Mundial en 1972; el primer año de Morgan con los Rojos.

Morgan fue el MVP del Viejo Circuito en 1975 y 1976 y también fue nombrado All-Star en cada una de sus ocho temporadas con los Rojos.

April 12, 1976, Cover Issue:

THE LITTLE BIG MAN – Only 5'7'', Joe Morgan is baseball's most complete player. He harasses pitchers, hits, steals, scores and fields, all with an air of confidence 🐐 https://t.co/Ov8uhcqN6k pic.twitter.com/ASQiFGKnIY

— Sports Illustrated (@SInow) October 12, 2020