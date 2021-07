Familiares desmienten que Yaneimy Suárez es pareja del Koki y tienen más de 10 años separados; solo existe una hija de 17 años entre ambos.

Tras los sucesos desde del pasado miércoles 07 de julio en la Cota 905; cuando miembros de la megabanda del Koki se enfrentaran contra los organismos de seguridad. Se desplegó el operativo “Gran Cacique Indio Guaicaipuro” con más de 3 mil efectivos para desestabilizar a la banda criminal.

Durante los operativos, supuestamente cayó detenida la presunta “pareja sentimental” de Carlos Luis Revete, alias el “Koki”. Aunque no fue una versión oficial del arresto, sin embargo en las redes sociales se vinculó a la presunta detenida como una de las supuestas involucradas de la banda.

No obstante, los familiares de Yaneimy Suárez desmienten que era la supuesta pareja del Koki; pues tenían más de 10 años separados.

En este sentido, Wilson Reyes, esposo actual Yaneimy Suárez Coronado contó a Caraota Digital que “Ellos están separados desde hace 10 años; no tienen contacto, solo los une una hija”.

Dijo que está radicado en España y exhortó a las autoridades nacionales a tomar cartas en el asunto; pues la culpan de algo que no hizo y no está vinculada al líder de la banda de la Cota 905.

Wilson Reyes aseveró que tienen cerca de siete años de relación con Yaneimy. De hecho, después de separarse del Koki, ella tuvo otra pareja y una segunda hija que actualmente tiene 10 años.

En la actualidad, Yaneimy Suárez tiene 38 años y dos hijas. Una de 17 años y la otra de 10 años; quienes vivían con la mamá en un apartamento en el sector Prado de María, en Caracas.

Pero, fue ayer cuando se comunicó vía teléfono con la hija de 17 años y ésta contó lo que estaba pasando.

Por su parte, la tía Yaneida Coronado, desmintió las acusaciones y aclaró que Yaneimy Suárez no es pareja del Koki. «Su pareja actual se llama Wilson Reyes y está en España. No es válido que le dañen su reputación diciendo que es la esposa del susodicho».

Yaneida Coronado, tía de la señalada como "esposa del Koki", desmiente tales acusaciones y aclara que ellos se separaron hace al menos 14 años. "Su pareja actual se llama Wilson Reyes y está en España. No es válido q le dañen su reputación diciendo q es la esposa del susodicho". pic.twitter.com/BkMdZ598Ic

2da parte| Yoneida Coronado, tía de la señalada como "esposa del Koki": "No entiendo porqué la justicia se quiere inclinar a dañarle su reputación, a fotografiarla como que si es la esposa del susodicho. No sean malos, eso no es así(…) Gracias por escucharme" pic.twitter.com/wNumrQYfBL

