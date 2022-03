Fanáticos de Nigeria destrozaron el estadio Abuja National al ver como Ghana clasificaba y su selección quedaba fuera de Qatar 2022. Las Águilas Verdes que habían avanzado en los últimos cuatro mundiales no pudieron esta vez.

Los seguidores de Nigeria al ver como el partido se iba de las manos y terminaron perdiendo se lanzaron al terreno de juego. La policía tuvo que utilizar gases lacrimógenos para poder dispersar a las personas.

El área del banquillo quedó destrozada como las arquerías y hasta parte del graderío del estadio. Hasta ahora ni la Federación Nigeriana de Fútbol ni la FIFA se han pronunciado en torno a este hecho; que pudiera traer sanciones a Nigeria.

Los jugadores apenas terminó el juego corrieron a resguardarse ante la lluvia de botellas y sillas en el estadio. Hubo varias personas con heridas leves y Ghana forma parte de los cinco clasificados por África al Mundial.

Angry Nigeria fans storm the stadium, after Nigeria lost to Ghana and failed to qualify for the FIFA World Cup in Abuja, Nigeria.#NGRGHA pic.twitter.com/9lnnZdj4vN

