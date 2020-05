No solo son líneas las que te quiero escribir para decirte muchas palabras. Feliz Día de Las Madres debo empezar mamá agradeciéndote la vida. Tú las que me llevaste nueve meses en tu vientre, tú la primera maestra que tuve…

Yo como todos los hijos del mundo debo agradecer el ser y sobre todo sonreír. Este Día de Las Madres no basta decirte todas las palabras. Debo primero agradecer al creador por la fuerza que diste. Y siempre además te pregunté de donde sacabas tantas fuerzas.

Mamá, que sonreíste, que construiste que diste y entregaste y no habían horas. Tu que me diste seguridad y que me diste vida y que me diste el ser. Tú la de las tareas en la escuela, tú la que diste además seguridad en la vida.

Feliz Día de Las Madres… mamá

El cansancio no existía para ti que levantaste un hogar y que entregaste todo. Precisamente por esa tenacidad que caracteriza a las mujeres. Esa energía que todas llevaban y que un día no basta para homenajearte.

Todos los días deben de ser tu día y todos los días como hijos debemos dar gracias. Pues el ser mamá no es fácil ni en este tiempo y tampoco en otros tiempos. Hay que decir además Feliz Día de Las Madres y es algo que veremos siempre en los ojos de una madre.

Donde se ve el amor, ademas del sentimiento, la protección y el empeño. Y como hijos tienes que asumir siempre el querer y amarla. Mamá además es sinónimo de grandeza de tenacidad y de vida en otras palabras de amor.

Corazón lleno de amor

Un corazón lleno de amor es el corazón de una madre, esa que siente el dolor de parir. Pero a su vez siente la alegría de ver a su hijo nacer. Feliz Día de las Madres mamá… y un día no bastaría para agradecerte siempre.

Y hoy no es un día de lágrimas es una fecha de alegría. Las horas de este día deben ser eternas. Deben ser sagradas para agradecerte el ser y para vivir con alegría. Desde esta agencia de noticias mucha salud y vida a las mamás… las mujeres más bellas del mundo.

¡Te amaré siempre mamá!

Sigue leyendo:¡Constancia! 8 de Mayo Día internacional de La Cruz Roja