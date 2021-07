Cuando hablamos de la unión familiar en estos tiempos; lo primero que se nos viene a la cabeza es un conjunto de personas con lazos sanguíneos. Pero que no posee lazos familiares, donde cada miembro es un ente aislado del otro.

Para comenzar tenemos que tener en cuenta que la base de esta unión es el respeto; pero para que el grupo familiar se forme dentro de este ambiente; lo primero es que los padres mediante el ejemplo deben respetarse entre ellos; recordemos que los niños absorben lo que ven.

Los padres desde el comienzo deben establecer normas o reglas de manera lógica y sencilla; ya que las mismas serán pasadas de una manera directa a los hijos. Aquí es donde viene otra de las claves: la comunicación eficiente.

La comunicación eficiente se trata de una manera de expresar las ideas, sentimientos y opiniones de manera respetuosa; tratando siempre que esta comunicación está dirigida a la resolución de un conflicto; o un aporte al grupo familiar.

En pocas palabras no deben ser comunicaciones vacías que no aporten nada. Es muy importante no postergar la solución de conflictos familiares; y hacerlo de manera directa dentro del respeto mencionado arriba.

Unión familiar ¿cómo fomentarla?

Se deben de establecer normas y actividades familiares o costumbres; es muy importante, por ejemplo, establecer los domingos de la familia. Donde se puede discutir conversaciones de los temas más relevantes ocurridos a la familia en la semana.

Para fomentar la unión familiar es importante sembrar normas y ejemplo con valores como justicia, solidaridad; además de sentido de pertenencia, respeto, colaboración y consideración. Ante la duda los padres pueden hacer una pequeña apreciación de la reacción de nuestros hijos ante los estímulos externos.

Así evaluaremos si están siendo justos, solidarios, respetuosos. Una vez que se tenga ese diagnóstico, se aplica una norma de comunicación eficiente directa y simple; y se le hace comprender al niño que su actitud no ha tenido los valores familiares.

La unión de hermanos se fomenta desde pequeños haciéndolos jugar juntos, realizar labores del hogar; en conjunto por ejemplo si uno lava los platos, el otro los debe secar así el resultado será del equipo y no de un individuo; esta debe ser una norma obligada.

El sentido de pertenencia es muy importante ya que, mediante la norma establecida; los hijos sentirán que esas son sus reglas; que las siguen porque ellos pertenecen a esa familia. Se sentirán de esa manera más identificados.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:Tramo Distribuidor Firestone a San Blas ¿es el más peligroso?