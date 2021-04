El triunfalismo le hizo una mala jugada a Andrés Arauz y la fórmula de Lasso en Ecuador dio resultado. La noche del domingo el candidato de la derecha obtuvo el triunfo ante su oponente; para muchos fue una victoria peleada de principio a fin.

La fórmula de Lasso en Ecuador estuvo en no abandonar ir siempre hacia adelante; y no prometer lo que no podía cumplir en su mandato. El candidato supo ganarse a los ecuatorianos en apenas semanas.

Hubo mucha confianza por parte de Andrés Arauz, el candidato de la izquierda en las últimas semanas aflojó. Destacan que en las últimas semanas la imagen de Rafael Correa afectó mucho al oponente de Lasso.

La fórmula de Lasso en Ecuador, la confianza

En la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas, el candidato de la izquierda tuvo una victoria segura. Pensó que para la segunda vuelta tendría un poco más de votos pero no resultó así.

El candidato desarrolló una campaña muy publicitada con autobuses, camiones y grandes concentraciones. Por su parte la fórmula de Lasso en Ecuador estaba más en concentrar su plan de gobierno. Recuperar los empleos, vacunación y seguridad. Sin embargo empezó de cero y teniendo ataques de la izquierda a su imagen.

Arauz dejó en las últimas semanas que Rafael Correa se tomara las elecciones para el y esto lo afectó. La imagen del expresidente además no es la mejor en el país meridional y querían a Arauz pero lejos de Correa.

Ahora a mandar

Por supuesto o la tendrá fácil el nuevo presidente del país meridional; tiene que recuperar varios sectores. Será además un largo periodo teniendo a la izquierda en la oposición; por lo cual debe el candidato y ahora presidente cuidarse.

El candidato concentró su discurso en ir de frente con sus planes nunca insultó ni desprestigió a su oponente. Por su parte en el otro bando si hubo desprestigió hacia el nuevo presidente.

