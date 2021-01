El actor estadounidense Vin Diesel y el cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, sorprendieron a sus seguidores con una fotografía que publicaron en Instagram.

“Momentos en la música… siempre he admirado el don musical de este talento venezolano. Esperen a escuchar lo que cocinamos mi hermano @nacho y yo. Agradecido y bendecido.

Con amor, siempre”, expresó Diesel.

“Hermano, tus palabras me ayudaron a seguir mejorando el color de mi espíritu, a mantenerme agradecido, a siempre pensar en positivo, a hallar la felicidad en lo simple y a creer que la solución a todos los problemas, y la riqueza más grande que tenemos, es el amor. Por eso y más, GRACIAS. See you soon, my friend. Can’t wait to listen to what we created (magic)”; escribió junto a la foto el venezolano Nacho.

No es la primera vez que Diesel colabora con algún artista latino, pues ya en ocasiones anteriores participó en temas junto a Nicky Jam, Don Omar y El Alfa; reseñó Caraota Digital.

Todavía los fanáticos no saben que se traen entre manos Vin Diesel con Nacho.

Cabe destacar, que Vin Diesel lanzó un tema llamado Feel Like I Do. Es por esa misma razón que en los comentarios de las fotografías, los seguidores aseguran que se trata de una nueva canción donde participan ambos.

