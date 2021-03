(Yocelyn Acuña) – El domingo se llevó se celebró la 63° entrega de los Premios Grammy 2021, el cual contó con grandes presentaciones e historias entre los ganadores

Sin embargo, tras haber retrasado su fecha debido a la pandemia; los premios se llevaron a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, en Estados Unidos. El presentador y comediante de “The Daily Show” Trevor Noah fue el maestro de ceremonias.

Presentaciones

Asimismo, Harry Styles y Billie Eilish fueron los encargados de abrir el camino a una sucesión de actuaciones.

El británico se tomó el escenario de la edición número 63 de los Premios Grammy para interpretar su éxito musical «Watermelon Sugar».

Los fans de Styles no tardaron en reaccionar a su presentación en la que vistió un traje de cuerina con una bufanda de plumas.

Billie, quien también presentó la canción nominada a los Grammy «Everything i wanted» junto a Finneas. Cabe destacar, que Eillish recibió su premio en la categoría Mejor canción escrita visual para “No time to die”.

Además, entre otras presentaciones destacaron en la noche de los premios son: Dua Lipa, interpretó sus hits “Don’t Start Now” y “Levitating” de su disco “Future Nostalgia”. También brillaron Post Malone, Lil Baby, Bruno Mars con Anderson .Paak.

Así como, Megan Thee Stallion con Cardi B, Taylor Swift, Bad Bunny, Miranda Lambert, BTS.

La noche de los Grammy también contó con la actuación del cantante latino Bad Bunny; ganador del premio Mejor álbum pop o urbano latino por su trabajo “YHLQMDLG”. El exitoso artista cantó el tema “Dákiti” junto a Jhay Cortez.

Ya al final de la ceremonia fue el momento del exitoso grupo surcoreano BTS que interpretó su hit “Dynamite” con una impactante puesta en escena es un rascacielos.

Igualmente, las dos cumplieron su objetivo de hacer historia: Taylor Swift ganó su tercer Grammy al álbum del año por el aclamado «Folklore». Beyoncé se convirtió en la mujer con más gramófonos dorados, 28 premios a lo largo de su carrera.

Ganadores de los Premios Grammy 2021

Álbum del año: “folklore”, Taylor Swift. Grabación del año: “Everything I Wanted”, Billie Eilish. Canción del año (premio a los compositores): “I Can’t Breathe”, H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas. Mejor artista nuevo: Megan Thee Stallion. Mejor interpretación pop solista: “Watermelon Sugar”, Harry Styles. Mejor interpretación pop dúo/grupo: “Rain on Me”, Lady Gaga con Ariana Grande. Mejor álbum pop vocal: “Future Nostalgia”, Dua Lipa. Mejor álbum pop tradicional: “American Standard”, James Taylor. Mejor álbum dance/electrónico: “Bubba”, Kaytranada. Mejor álbum de rock: “The New Abnormal”, the Strokes. Mejor álbum de música alternativa: “Fetch the Bolt Cutters”, Fiona Apple.

Mejor álbum de R&B: “Bigger Love”, John Legend. Mejor interpretación de R&B: Black Parade, Beyoncé. Mejor álbum de rap: “King’s Disease”, Nas. Mejor canción de rap: “Savage”, Megan Thee Stallion con Beyonce. Mejor interpretación de rap: “Savage”, Megan Thee Stallion con Beyonce. Mejor álbum country: “Wildcard”, Miranda Lambert. Mejor álbum de jazz vocal: “Secrets Are the Best Stories”, Kurt Elling con Danilo Pérez. Mejor álbum de jazz instrumental: “Trilogy 2”, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade. Mejor álbum de jazz latino: “Four Questions”, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra. Mejor solo de jazz improvisado: “All Blues”, Chick Corea.

Otros ganadores de los Premios Grammy 2021

Mejor álbum góspel: “Gospel According to PJ”, PJ Morton. Mejor álbum de música cristiana contemporánea: “Jesus Is King”, Kanye West. Mejor álbum pop o urbano latino: “YHLQMDLG”, Bad Bunny. Mejor álbum de rock o alternativo latino: “La conquista del espacio”, Fito Páez. Mejor álbum de música regional mexicana: “Un canto por México, Vol. 1”, Natalia Lafourcade. Mejor álbum latino tropical: “40”, Grupo Niche. Mejor interpretación orquestal: Gustavo Dudamel, “Ives: Complete Symphonies”. Mejor álbum de reggae: “Got to Be Tough”, Toots and the Maytals.