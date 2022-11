El futbolista español del FC Barcelona Gerard Piqué anunció su retiro del fútbol profesional, a través de un video publicado en sus redes sociales y no habrá otro equipo.

El 05 de noviembre, a las 3 de la tarde, el catalán disputará su último partido en el Spotify Camp Nou frente al Almería a las 3:00 pm; y así pondrá fin a su carrera.

El español dijo que “Vosotros, culers, me lo habéis dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido, quiero deciros a todos que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barca no habría ningún otro equipo y así será. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou”.