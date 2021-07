El periodista colombiano Gerardo Reyes, quien dirige el equipo de investigación del canal Univisión; señaló en una entrevista para El País de España, que el caso contra Alex Saab por parte de Estados Unidos “no es proporcionalmente sólido frente a la cantidad de cuestionamientos que se han hecho sobre las actividades de Saab”.

El diplomático Venezolano ya cumplió 400 días, detenido en la Isla africana de Cabo Verde y el gobierno de Estados Unidos; pretende llevar adelante el proceso de extradición del Enviado Especial Alex Saab, sin mostrar una sola prueba que sustente los cargos por presunto lavado de dinero.

“La razón por la cual digo que no hay una prueba definitiva de que él sea un testaferro es porque la fiscal de Venezuela que lo bautizó así -Luisa Ortega Díaz, actualmente solicitada por la justicia venezolana- no me dio ninguna evidencia contundente que pudiera probar ese mote o ese delito que le estaba atribuyendo ella.” Expresó Reyes.

Estados Unidos sin pruebas en caso de Alex Saab

Desde la detención ilegal del embajador Alex Saab el pasado 12 de junio del 2020, el gobierno de Estados Unidos no ha podido mostrar una prueba que justifique; el proceso de extradición que tienen contra diplomático venezolano, en el país africano.

El periodista Reyes, luego de largas investigaciones reconoció que Alex Saab permanece secuestrado en Cabo Verde dado que “Estados Unidos en estos casos juega a ser paciente, laborioso, y quiere que todo el proceso oficial en Cabo Verde se cumpla. Eso oficialmente. Pero mientras tanto está ejerciendo presiones muy fuertes, como por ejemplo amenazar a Saab con acusar también a su hijo mayor.”.

Reyes en la entrevista, hace referencia que el embajador Alex Saab está siendo víctima de una forma de Lawfare; que es la instrumentalización de la ley a través de los medios de comunicación para adelantar condenas judiciales; como ha ocurrido en Argentina, Brasil y Ecuador con los casos de Lula Da Silva, Kristina Kirchner y Rafael Correa, respectivamente.

Daniel Fridman: Estados Unidos no tienen jurisdicción sobre Alex Saab

Las acusaciones sin base de Estados Unidos contra el embajador Alex Saab, hicieron que el reconocido abogado Daniel Fridman; exfiscal de Estados Unidos y asesor de uno de los bufetes más respetados de ese país, se pronunciara sobre el caso.

A juicio de Daniel Fridman, el único elemento de los cargos de conspiración presentados contra Alex Saab; es insuficiente para que Estados Unidos tenga jurisdicción contra el diplomático venezolano.

Según el jurista, que denuncia casos de jurisprudencia que involucran a tribunales estadounidenses que sustentan sus argumentos, para condenar al imputado, Estados Unidos debe demostrar “que hubo un acuerdo ilegal entre dos o más personas para cometer blanqueo de capitales, y que el Sr. Saab se convirtió consciente e intencionalmente en un miembro de la conspiración (…) consciente de sus objetivos y propósitos ilegales”.

Aquí, el jurisconsulto considera que no existen pruebas que apunten en la dirección descrita y que la acusación; “es sumamente débil e insuficiente”, agregando por otra parte que los tribunales estadounidenses no tienen jurisdicción sobre Alex Saab.

El hecho de que no exista un Acuerdo de Extradición entre los dos países es otro argumento esgrimido por Daniel Fridman para que Cabo Verde no acepte la oferta y rechace la extradición del diplomático venezolano a Estados Unidos, ante la ausencia de un compromiso bilateral claro” y hace que Cabo Verde no pueda impugnar el incumplimiento de estas garantías”.