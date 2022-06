Germán Márquez maniató este viernes a la toletería de los Mellizos de Minnesota, en el triunfo de Rockies de Colorado una carrera por cero.

El diestro lanzó pelota de tres imparables en siete entradas y dos tercios, con par de boletos y cinco ponches, para alcanzar su cuarta victoria de la temporada; además de bajar su efectividad a 5.58.

Tras su actuación, el cerrador de Colorado Daniel Bard se encargó posteriormente de retirar a los cuatro últimos bateadores para conseguir su 15º rescate.

La única carrera del encuentro llegó en la sexta entrada; después de que Charlie Blackmon permitiera que Cameron Joe anotara en una jugada de selección. Por los Rockies, Yhonatan Daza bateó de 3-1.

En cuanto a la ofensiva, Andrés Giménez y Diego Castillo conectaron sendos cuadranguleres; pero no evitaron la derrota de sus respectivos equipos.

Gímenez conectó su octavo vuelacercas de la temporada, en la derrota de Guardianes de Cleveland 6-3 ante Medias Rojas de Boston.

