Un Grand Slam de Avisail García permitió a Marlins de Miami derrotar este jueves a Cerveceros de Milwaukee cuatro carreras por dos.

Con su equipo perdiendo 2×0 en la octava entrada, el jardinero conectó su octavo cuadrangular de la temporada frente al relevista Freddy Peralta (4-4, 3.77); para darle la vuelta al marcador.

BREWED THAT ONE UP PERFECTLY, @AvisailGarcia. pic.twitter.com/1wZ9ipNulm

— Miami Marlins (@Marlins) September 30, 2022