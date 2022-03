Compartir

Aunque aún no se conoce cuando iniciará la temporada de MLB debido al paro laboral, se conoció que el comisionado de Grandes Ligas Rob Manfred propuso la eliminación de las formaciones especiales o shifts defensivos antes de la temporada 2024.

Esto se conoció luego de la MLB solicitó al Sindicato de Peloteros tener la potestad para cambiar las reglas del juego con mayor celeridad. Entre otras medidas está el establecer el reloj de pitcheo y cambiar el tamaño de las almohadillas.

El contrato colectivo que venció en diciembre establece que el ejecutivo debe efectuar una solicitud formal un año antes de emplear cualquier modificación. El directivo, sin embargo, quiere tener el poder de tomar esas decisiones con más rapidez.

No obstante, la actual relación entre el Sindicato de Peloteros y los dueños de equipos en la Gran Carpa no se encuentra en su mejor momento. Debido a la enorme tensión por las negociaciones de un nuevo acuerdo laboral, esa propuesta de Las Mayores no cayó bien.

Grandes Ligas propuso la eliminación de formaciones especiales

El periodista Bob Nightengale adelantó el jueves que los dueños del mejor béisbol del mundo quieren poner fin a la utilización de formaciones especiales a la defensiva. Eso con la finalidad de ayudar a que los bateadores produzcan más.

Un reporte de The Athletic señaló, la semana pasada, que los mánagers recurrieron a ese recurso casi 7.000 veces en la temporada 2013. Sin embargo, en la campaña anterior se utilizó en más de 59.000 oportunidades. «Eso significa que el 51% de las pelotas puestas en juego», revela el artículo. «Sin contar los jonrones terminaron en alguna formación especial».

El artículo se basaba en una entrevista que concedió al toleterlo Joey Gallo al portal; en donde hablaba sobre la dificultad que tiene batear en la MLB debido a los shifts defensivos.

En Las Mayores también desean acelerar el tiempo que los lanzadores se toman entre un pitcheo y otro. Ante esta situación, se espera que pronto se implemente el cronómetro de 20 segundos entre envío y envío. Además de aprobar que las bases tengan un mayor tamaño.

