Cuantas veces no queremos conseguir la receta para tener un amor duradero; tener una persona ideal y no tener problemas. Pero ante esto hay que escuchar consejos y tenerlos en cuenta para que una relación sea eterna.

Para nadie es un secreto que las relaciones de pareja son bastante complicadas que requieren de madurez y compromiso; para que puedan funcionar a largo plazo. Es comprensible que el amor por sí solo no es capaz de derrotar las diferencias; y conflictos que forman parte natural de la convivencia diaria.

Sin embargo, hay parejas que han logrado permanecer unidas y felices durante décadas, sorteando diversas dificultades y cuidando de su relación.

Toma en cuenta estos ocho importantes consejos de parejas de ancianos sobre los aspectos en lo que tienes que poner atención al elegir a tu compañero o compañera de vida para que ese amor perdure.

Amor duradero y los consejos…

Los opuestos se atraen… en la ficción: En teoría esto puede sonar atractivo, eso de que “los polos opuestos”; o incluso puede pasar que tengas algunas relaciones con personas muy distintas a ti; lo cierto es que los pilares de una relación duradera se construyen en las similitudes; especialmente en aspectos fundamentales como la cultura, los valores y la visión del mundo en general.

No subestimes la atracción física: Que los miembros de una pareja deben ser también los mejores amigos, eso es un hecho indiscutible, pero eso no significa que la atracción física no sea importante, al contrario. Es una pieza esencial de un buen matrimonio, las relaciones se construyen con confianza.

Comunicación y compromiso: Posiblemente te atraigan personas del tipo callado e introspectivo; pero si te unes en matrimonio con alguien que se niega a comunicarse, seguramente estás en problemas. Las relaciones a largo plazo va a tener muchos conflictos en la senda, y la única forma de seguir adelante es conversando las cosas; teniendo siempre claro el compromiso que han adquirido y que este requiere trabajo y perseverancia.

Salgan de su zona de confort: Aparte del amor y la convivencia cotidiana, las nuevas experiencias a compartir; serán los cimientos para que las relaciones duren precisamente para toda la vida.

Sigue leyendo ahora en nuestro portal:Conoce cuales son los disfraces eróticos más comprados por los venezolanos